Amasya'nın Suluova ilçesindeki maden işçileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait ocakta çalışan işçiler, mesai sırasında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Maden işçileri, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper Ay", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

İşçilerden Süleyman Demirok, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

En çok Mehmetçiğin çocuklarla ilgilendiği fotoğraftan etkilendiklerini belirten Demirok, şöyle konuştu:

"Fotoğraflarda Türk milletinin fedakarlığını, muhtaç milletlere götürdüğü yardımları, Suriye ve Filistin'de Müslüman kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yurdumuzun ve masum insanların güvenliği için yaptıkları fedakarlıkları gördük. Anadolu Ajansı, sıkıntılı zamanlarımızda bizim sesimizi de devlet büyüklerimize duyurdu. Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz."