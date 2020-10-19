Amasyalı muhtarlar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" - Son Dakika

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Amasya'nın Suluova ilçesinde de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Program Suluova Muhtarlar Derneği Başkanı Vedat Kurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayıp, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Tören alanında Azerbaycan bayrağının açılması ile birlikte açıklamalarda bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı Vedat Kurt, "İşgalci Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine kardeş ülke Azerbaycan'ın başlattığı operasyona Amasya'dan, Suluova'dan tam destek veriyoruz. Her daim Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Bir millet iki devletiz"

Suluova Eymir Mahallesi Muhtarı Cemettin Öztürk, "Bizler bir millet iki devletiz. Bugün Muhtarlar Günü olması vesilesiyle geldik, Gazi Atamızın önünde günümüzü kutladık. Beraberinde Müslüman Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin Dağlık Karabağ'daki haklı davasında yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anlamlı davranışlarından dolayı Suluovalı muhtarları tebrik eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, "Çözüm ortağımız ve hemşehrilerimize hizmet noktasında birlikte, uyum içerisinde çalıştığımız muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, bu anlamlı davranışlarından dolayı her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA