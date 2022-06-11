Amasyalı Oluz Köylüleri: "Mazot Alıp da Mahsulümü Toplayamadım. Çıkıyorlar, 'Siz Üretin.' Nerede Üretecek Bu Çiftçi?"

DİLAN KUTLU

Amasya'nın Oluz köylüleri mazota gelen zamlar nedeniyle şehir merkezine gidememekten dert yanıyor. Kabak üreticisi Hacı Ayan, "Kabağı ektim. 1 buçuk liradan veremiyorum. Mutfağa 10 liraya giriyor. Hale gittiğim zaman, benim arabanın yakıtı 200 lira. Mazot alıp da mahsulümü toplayamadım. Salatalığı kaç liraya yiyorsunuz siz mutfakta, 15 lira. Ben 1 buçuk, 2 liraya veremiyorum. Ancak çıkıyorlar, 'siz üretin, siz üretin, siz üretin.' Nerede üretecek bu çiftçi?" tepkisini gösterdi.

Oluz Köyü, Amasya merkeze kilometre uzaklıkta bir köy. Önemli tarım arazilerinin bulunduğu köyde bu yıl buğday ekimi daha az. Şeker pancarı üretilebilen arazi büyüklüğünün, 14 bin dönümden 500 dönüme düştüğünü belirten köylüler, kotalar nedeniyle pancar ekmekten vazgeçtiklerini aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın, CHP'li kadın milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte Amasya ziyaretinin son durağı olan Oluz Köyü'nde, çiftçiler mazota gelen son zamlardan şikayet etti. Çiftçi Hacı Ayhan, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Kabağı ürettim. Şimdi gidelim, dalında bakın. 1 buçuk liradan veremiyorum halde. Mutfağa 10 liraya giriyor. Bugün de kabağı toplayacaktım, toplayamadım. Götürmeye mazot alamıyorum. 170 milyon lira (170 lira) bir işçinin yevmiyesi. Ben oraya gittiğim zaman 200 liradan aşağı düşmüyor. Hale gittiğim zaman, benim arabanın yakıtı 200 lira. Mazot alıp da mahsulümü toplayamadım. ya dökeceğim, ya komşularına vereceğim, hayvanlarına yedirecek. Salatalığı kaç liraya yiyorsunuz siz mutfakta, 15 lira. Ben 1 buçuk, 2 liraya veremiyorum şu anda. Sadece fide masrafı 90 milyar (90 bin lira). Borçları kapatacak durumum yok. Kefillerim var, kefillerim de icralık, ben de icralığım.

Diyorlar ki, 'çiftçi, traktör alıyor.' Yok, nerede alıyor? Çiftçi eski traktörünü veriyor, yeniyi alıyor, borcunu ödeyemiyor. Eskiyi veriyor, borcunu ileri itiyor. Ben kiralık arazi ekiyorum. Bundan 3 ay evvel, petrolcü bir arkadaştan, 31 bin 300 liraya, mazot 15 lirayken 2 ton mazot aldım. Bugün onu ödeyeceğim para 60 milyon lira (60 bin lira) Her gün zam, her gün zam. Ancak çıkıyorlar, 'siz üretin, siz üretin, siz üretin.' Nerede üretecek bu çiftçi?"

"20 yıldır gülmeyi unuttuk" diyen bir çiftçi ise, "Amasya'ya gidemez hale geldik. Amasya'ya gidip gelmek 150 lira. Satacağımız zaman 5 liraya iniyor. Alacağımız zaman her gün zam" dedi.

Şeker pancarını ekmekten vazgeçen bir üretici ise, "2020 yılında 420 liraya fiyat verdi. 300 lira pancar parası ödediler. Şeker pancarı 500 dönüme düştü 14 bin dönümden, bundan pay biçin. Yeni seneye 500 dönüm de olmayacak.

Bir başka üretici de buğday ekmekten vazgeçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Batıyorum şimdi. Benim annem babam bana, bu evin geçimini sağlamam için yetki vermiş. Ama ben evimi geçindiremediğim için bu ürünlerden vazgeçiyorum. Devletin taban fiyatı uygulamadığı ürünlere yöneliyoruz. Mesela patates ve soğana yöneliyoruz. Şimdi ekiyorum zarar ediyorum. E sen bana bu yükümlülüğü vermişsin, bu evi geçindir diye, yetmiyor. Bugün tosunumu çıkarıyorum satılığa, yarın traktörümü satılığa çıkarıyorum. O da yetmiyor. Bu sefer tarlamı satmak zorunda kalıyorum. Onun için 'ekmiyorum' dedim. Bugün (dün) 2 lira 60 kuruş daha zam var motorine. 30 lirayı geçiyor. Biçer arkadaşlarım ben bin 100 liraya gitmem diyor."

CHP'li Karaca ise iktidara yüklenerek şunları söyledi:

"Bundan çok uzun bir zaman önce, 10 yıla yaklaştı. Sudan'dan toprak kiraladılar. Şimdi hepiniz ne diyorsunuz, 'Biz ekmeyi bıraktık.' Sudan'dan toprak kiraladılar, bir kuru ot bile dikmeden, bir komisyon kurdular, o komisyona her yıl huzur hakkı ödediler, hala ödemeye devam ediyorlar. Ülkemizde tarımı getirdikleri hal, maalesef; kendi yerli çiftçisini borç altında ezen, tarımda ithalat lobilerine destek veren bir tarım politikaları var. Tam buğday, mısır, pancar hasat zamanı geliyor; gümrükleri sıfırlıyorlar, buğdayı arpayı alıyorlar. Kim kazanıyor? O ithalat lobisi kazanıyor. Siz yetiştirmezseniz, şehirdekiler aç kalır. Biz aç kalırsanız, hepimiz aç kalırız."