Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan, akli dengesi yerinde olmayan ve "Şoför Ahmet" olarak tanınan Ahmet Yıldız, ilçe halkı tarafından sevgiyle karşılanıyor.

Suluova'da 7'den 70'e herkesin "Şoför Ahmet" adıyla tanıdığı, çocukluk yıllarından beri otomobillere ilgisi olan 19 yaşındaki Yıldız, otomobil olarak hayal ettiği direksiyon kılıfıyla her gün ilçenin sokaklarını geziyor.

Elindeki direksiyon kılıfıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen "Şoför Ahmet", geçerken çıkardığı korna sesiyle vatandaşlarla selamlaşıyor, yayalara yol veriyor, hayalindeki otomobili park edip esnafla sohbet ediyor.

İlçenin sevgilisi olan, herkes tarafından sevilen "Şoför Ahmet"e polisler ile diğer sürücüler de trafikte yol veriyor. "Şoför Ahmet", zaman zaman eliyle vites atar gibi yapmayı da ihmal etmiyor.

"Ailemizin göz bebeği"

"Şoför Ahmet"in babası Mehmet Yıldız, oğlunun ilçe halkı tarafından sevilmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kendisinin de otomobillere özel ilgisi olduğunu, oğlunun ilgisinin de buradan geldiğini düşündüğünü dile getiren Yıldız, "Ahmet kendi halinde, kimseye zararı olmayan, hayatı şoförlük olan bir çocuk. Suluova halkı onu çok seviyor, bizim ailenin de göz bebeği. Gönül isterdi ki gerçek otomobil kullansın ancak rahatsızlığından dolayı süremiyor. Suluova halkı onu sevdikçe ben mutlu oluyorum. İnsanlarla iletişimi çok iyi. Herkese selam verir. Biz elimizden geldiği kadar ona destek olmaya devam edeceğiz. O en çok arabasıyla Suluova sokaklarını gezerken mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

İlçe esnafından Mehmet Özbakır ise "Şoför Ahmet'in Suluova'nın sevgilisi olduğunu vurgulayarak, "Çok mütevazı ve terbiyeli. Elinde direksiyonuyla sokak sokak gezen, araba aşkı olan bir kardeşimiz. Biz onu çok seviyoruz. Kimseye takılmaz, kimse de ona takılmaz. Bizimle selamlaşır, gelir sohbet eder. Kendini otomobillere adamış bir kardeşimiz." dedi.