Amasyalı Turizmciler İzmir'de

Türkiye
Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege
Bölge Başkanı Tolga Gencer, Orta Karadenizli turizmcileri İzmir
'de ağırladı.
TÜRSAB Ege Bölge Başkanlığından yapılan açıklamada, TÜRSAB ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA
) işbirliğinde düzenlenen "İzmir- Amasya
Turizm Buluşması 2019" kentte bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.
Etkinlikte konuşan Amasya Valisi Osman Varol, turizm sektörünün zor ve meşakkatli bir iş olduğuna dikkati çekti.
Buna rağmen devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve sektör yatırımcılarının güzel işlere imza attığını dile getiren Varol, "İzmir ve Amasya arasındaki iş birliği çok güzel günlerin habercisi. Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ı şişirip derinliğini artırıyoruz, bir iki aya saltanat kayıklarımızla her yıl Amasya'ya gelen 900 bine yakın turistimize en güzelini sunacağız. İş birliğimiz ile İzmir'in Kordon'u Yeşilırmakla birleşiyor." ifadelerini kullandı.
Gencer ise Türkiye'de turizmin yerli kalkınma ve bölgeler arası işbirliği ile çok daha iyi seviyelere geleceğini ifade etti.
Projeler ve iş birlikleriyle güzel bir sinerji oluşacağına değinen Gencer, "İzmir'den Orta Karadeniz'e oradan da İzmir destinasyonuna akışlar sağlanacak." görüşünü bildirdi.
Amasya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Murat Kırlangıç da Orta Karadeniz'in hem köklü tarihi ve hem de uyum içinde yaşayan halkı ile Amasya'nın her geçen gün daha da geliştiğine işaret etti.