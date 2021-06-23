Amasyaspor 1968 futbolcuları galibiyeti oynayarak kutladı

Amasyaspor 1968 kendi sahasında Niksar Belediyespor'u 2-1 yendi. Yeşil-beyazlı ekibin futbolcuları galibiyeti sahada oynayarak kutladı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 4. Grup'ta yer alan ve Misli.com 3. Lig'e yükselme hedefi ile lige başlayan Amasyaspor 1968 ligin beşinci haftasındaki maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. 12 Haziran Stadyumu'nda oynanan maçın 27. dakikasında Amasayaspor 1968'in ilk golünü Bahtiyar Dolma attı. 45+1'de Ahmet Olgun'un attığı golle skor 2-0 oldu. Maçın ikinci yarısının 54. dakikasında Niksar Belediyespor'lu oyuncu Murat Perker'in attığı golle aradaki farkı bire indirdi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta başka gol olmayınca yeşil-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galibiyetin keyfini taraftarlarla paylaşan futbolcular sahada oynadı.

Ligin son haftasında Amasyaspor 1968 deplasmanda Erbaa Gençlikspor ile karşılaşacak. - AMASYA