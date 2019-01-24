Son Dakika Haberleri: Amatör Balıkçı 4 Gündür Kayıp

Amatör Balıkçı 4 Gündür Kayıp

11 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balık tutmak için denize açılan ve bir daha geri dönmeyen amatör balıkçı, sahil güvenlik ekipleri tarafından aranıyor.

Amatör Balıkçı 4 Gündür Kayıp, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde balık tutmak için denize açılan ve bir daha geri dönmeyen amatör balıkçı, sahil güvenlik ekipleri tarafından aranıyor.

İskenderun sahilinde şişme botla denize açılan Hakan Şen'i (37) arama çalışmaları devam ediyor. 4 gündür haber alınamayan Hakan Şen'in deniz kenarında botu şişirip denize açıldığı görüntüleri bir evin güvenlik kamerasına yansırken, arama çalışmalarında şu ana kadar bir bulguya rastlanmadı. Şen'in yakınlarının haber alınamadığı başvurusu üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında İskenderun sahil güvenlik gurup komutanlığı arama kurtarma ekipleri karadan ve denizden aramalarını sürdürüyorlar. Dalgıçlar farklı noktalarda dalış yaparken, havadan da arama çalışması yapıldığı bildirildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Hatay, İskenderun, 3. Sayfa
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