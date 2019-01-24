Son Dakika Haberleri: Amatör Balıkçı 4 Gündür Kayıp

Amatör Balıkçı 4 Gündür Kayıp

2 saat önce

Amatör balıkçı 4 gündür kayıp Balıkçının kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı İskenderun'da şişme botla denize açılan ve bir daha haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyorHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde balık tutmak için denize açılan ve bir daha geri dönmeyen...

Amatör balıkçı 4 gündür kayıp
Balıkçının kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı
İskenderun'da şişme botla denize açılan ve bir daha haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde balık tutmak için denize açılan ve bir daha geri dönmeyen amatör balıkçı sahil güvenlik ekipleri tarafından aranıyor.
İskenderun sahilinde şişme botla denize açılan Hakan Şen'i arama çalışmaları devam ediyor. 4 Gündür haber alınamayan Hakan Şen'in deniz kenarında botu şişirip denize açıldığı görüntüleri bir evin güvenlik kamerasına yansırken arama çalışmalarında şu ana kadar bir bulguya rastlanmadı. Hakan Şen'in yakınlarının haber alınamadığı başvurusu üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında İskenderun sahil güvenlik gurup komutanlığı arama kurtarma ekipleri karadan ve denizden aramalarını sürdürüyorlar. Dalgıçlar farklı noktalarda dalış yaparken havadan da arama çalışması yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:07 Kaynak: İHA

Hatay, İskenderun, 3. Sayfa
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