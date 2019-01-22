Son Dakika Haberleri: Amatör Balıkçı Denizde Kayboldu

Amatör Balıkçı Denizde Kayboldu

1 saat önce

HATAY'ın Arsuz ilçesinde botla denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen (30) kayboldu.

Amatör Balıkçı Denizde Kayboldu, System.String[]
HATAY'ın Arsuz ilçesinde botla denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen (30) kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Şen'i arama çalışması başlattı.

Hakan Şen, pazar günü balık avlamak için botla denize açıldı. Ancak bir daha dönmedi. Şen'den haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

Arsuz, Hatay, Güncel
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