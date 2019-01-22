Amatör Balıkçı Denizde Kayboldu
1 saat önce
HATAY'ın Arsuz ilçesinde botla denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen (30) kayboldu.
HATAY'ın Arsuz
ilçesinde botla denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen (30) kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Şen'i arama çalışması başlattı.
Hakan Şen, pazar günü balık avlamak için botla denize açıldı. Ancak bir daha dönmedi. Şen'den haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve polis ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:48 Kaynak: DHA
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