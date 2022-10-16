Arkadaşı Özerli ile zorlukla kıyıya çıkardıkları balığın kilosunu ve boyunu ölçen Karaaslan, yakaladıkları balığın yaklaşık 60 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Elazığ, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda turna balığı tuttu - Son Dakika

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