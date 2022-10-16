Amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda turna balığı tuttu - Son Dakika
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Amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda turna balığı tuttu

16.10.2022 14:56
Amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda turna balığı tuttu

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, 60 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, 60 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.

Kentte yaşayan esnaf Akif Karaaslan, arkadaşı Mükerrem Özerli ile Keban Baraj Gölü'ne olta ile balık avlamaya gitti.

Göle olta bırakan Karaaslan, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti.

Oltayı çekmeye başlayan Karaaslan, iğnenin ucunda büyük bir turna balığı görünce şaşırdı.

Arkadaşı Özerli ile zorlukla kıyıya çıkardıkları balığın kilosunu ve boyunu ölçen Karaaslan, yakaladıkları balığın yaklaşık 60 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda olduğunu belirledi.

Karaaslan'ın balığı olta ile tuttuğu anları arkadaşı Özerli cep telefonu ile kaydetti.

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Kaynak: AA

Elazığ, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda turna balığı tuttu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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