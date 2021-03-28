Amatör balıkçı oltasıyla 7 kiloluk sinarit avladı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 5 yıldır amatör olarak balıkçılık yapan Özcan Bozkurt (52), oltasıyla 7 kiloluk sinarit avladı.

Gelibolu ilçesinde yaşayan Özcan Bozkurt, arkadaşlarıyla birlikte tekne ile Saros'un Sazlık mevkisinde balık avına çıktı. At çek diye tabir edilen yöntemle balık avına başlayan Bozkurt, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti. Uzun uğraşlar sonucu oltasını çeken Bozkurt, sinarit balığını görünce şaşkınlık yaşadı. Tarttığı sinarit balığı 7 kilo gelen Özcan Bozkurt, "Dün öğleden sonra tekneyle yanımda birkaç arkadaşımla açıldık. At çek diye tabir edilen yöntemle şansımızı denemeye başladık. Küçük, küçük mercan ve karagöz yakalamaya başladık. Aradan 2-3 saat sonra, oltanın çok ağırlaştığını hissedince heyecanlandım. 15-20 dakikalık bir uğraştan sonra balığın büyüklüğünü görünce şaşırdım. Tekneye aldıktan sonra Gelibolu'ya döndük. Genelde kendimiz yiyecek ve eş dostta verecek kadar balık tutuyoruz. Yakaladıklarımızı arkadaşlarla paylaşıyoruz. Ailelerimize, dostumuza ziyafet çekiyoruz. Denize açılmak, yosun kokusunu duymak bana iyi geliyor. Önceleri arkadaşların tekneleriyle gidiyordum. Sonra kendime tekne aldım. Biraz fazla yakalayınca yakınlarıma dağıtıyorum. Bunu da arkadaşlarla birlikte yiyeceğiz" dedi.