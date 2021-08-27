Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde arkadaşıyla balık tutmak için tekneyle denize açılan Volkan Ateş, jigging (oltaya takılan yalancı balıkla avcılık) tekniğiyle oltasını denize attı. Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Ateş, hemen makarayı sarmaya başladı. Volkan Ateş, yaklaşık yarım saat boyunca mücadele ettiği balığı tekneye çekmeyi başardı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ateş yakaladığı balığın yaklaşık 30 kiloluk akya (kuzu) balığı olduğunu anlayınca büyük mutluluk yaşadı. Volkan Ateş'in balığı oltayla çekme anları teknede bulunan arkadaşlarının cep telefonu görüntülerine yansıdı.

"ÇOK BÜYÜK BE MAŞALLAH"

Görüntülerde Volkan Ateş, oltasını çekmeye başlıyor, bir süre balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başarıyor. Bu sırada kendisini görüntüleyen Ali Özkan'ın sorusu üzerine yorulduğunu söyleyen Volkan Ateş'in, balık su yüzeyine çıktığında ise arkadaşıyla birlikte "Çok büyük be maşallah" diyerek kutladığı duyuluyor.