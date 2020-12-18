Amatör balıkçılar da balon balığı desteği istiyor - Son Dakika

Amatör balıkçılar da balon balığı desteği istiyor

18.12.2020 20:13
Amatör balıkçılar da balon balığı desteği istiyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığının desteklenmesi amacıyla Akdeniz ve Ege Denizi'nde avlanan balon balığı kuyruğuna adet başına 5 lira destekleme ödemesi yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığının desteklenmesi amacıyla Akdeniz ve Ege Denizi'nde avlanan balon balığı kuyruğuna adet başına 5 lira destekleme ödemesi yapıyor. Bu uygulamanın sadece Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan balıkçılara verilmesi amatör balıkçıların tepkisine neden oluyor.

Kızıldeniz üzerinden Türk karasularına giren diğer balık türleri için büyük tehlike oluşturan istilacı balon balığının gerek doğal ortamı olan denizdeki canlılar, gerekse insanlar için büyük bir tehlike olduğuna dikkat çeken amatör balıkçı Mehmet Karlık, "Balon balığı denizdeki diğer canlıları yemek suretiyle zarar verirken, zehirli olduğu için bilmeden bunu yemeye kalkan insanları da zehirleyebiliyor. Aynı şekilde sudan çıkınca bir başka hayvan balon balığını yediği zaman zehirleniyor. Balon balıkları Akdeniz ve Ege Denizi için ciddi bir tehlike oluşturmakta" dedi.

Son günlerde Manavgat sahillerinde balon balığına sıkça rastlandığına dikkat çeken Karlık, "Bugün sabah teknemle Manavgat ırmağından denize açıldım ve balık tutmaya başladım. Tuttuğum balığın en az 2-3 katı balon balığı yakaladım. Sadece bugün yakaladığım balon balığının sayısı 70-80'den fazla. Bir bölümünü geri attım. Bir bölümü de diğer balıklarla birlikte burada bulunuyor. Şu an burada en az 40 tane irili ufaklı balon balığı var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı avcılığının desteklenmesi amacıyla balon balığı kuyruğuna adet başına 5 lira destekleme ödemesi yaptığını belirten Karlık, "Ne yazık ki bu uygulama benim gibi amatör balıkçıları kapsamıyor. Kapsamadığı için de tuttuğumuz balon balıklarını geri atmak zorunda kalıyoruz. Yetkililerden bu uygulamaya amatör balıkçıların da dahil etmelerini istiyoruz. Böylelikle hem amatör balıkçılar için bir gelir kapısı açılacak, hem de balon balığı avlayıp azalmalarına katkıda bulunacaklardır" dedi. - ANTALYA

Amatör balıkçılar da balon balığı desteği istiyor
Amatör balıkçılar da balon balığı desteği istiyor
Amatör balıkçılar da balon balığı desteği istiyor
Amatör balıkçılar da balon balığı desteği istiyor
Amatör balıkçılar da balon balığı desteği istiyor

Balon kazası, Ege Denizi, Akdeniz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amatör balıkçılar da balon balığı desteği istiyor - Son Dakika Ekonomi


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