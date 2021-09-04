Amatör balıkçılar göletlere yavru balık saldı - Son Dakika

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Seydişehir Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri Seydişehir'de bulunan göletlere sazan balığı salımı yaptı.

Seydişehir barajlar bölgesinde bulunan göletlere 150 Bin salımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı İhsan Taş sürdürülebilir doğal hayat için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaçak balıkçılıkla ilgili mücadelelerine devam ettiklerini belirten Taş, "Tabiatın canlılığını koruyabilmek ve dengede kalmasını sağlayabilmek için birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte göletlerimize 150 bin yavru sazan balığı salımı gerçekleştirdik. Kaçak balıkçılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Barajlarımızda balıkçılık ve avcılık noktasında sportif faaliyetlerini gerçekleştiren herkesin kurallara uymasını ve kurallara uymayanları derneğimize veya kolluk güçlerine ihbar etmesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.