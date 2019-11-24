Son Dakika Haberleri: Amatör balıkçılar iskelede kovalarını balıkla dolduruyor
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Amatör balıkçılar iskelede kovalarını balıkla dolduruyor

6 saat önce

Sinop'ta uzun süredir havaların güzel gitmesi ve balığın bol olması nedeniyle Sinop İskelesi gündüz ve gece amatör balıkçılarla dolup taşıyor.

Amatör balıkçılar iskelede kovalarını balıkla dolduruyor, System.String[]

Sinop'ta uzun süredir havaların güzel gitmesi ve balığın bol olması nedeniyle Sinop İskelesi gündüz ve gece amatör balıkçılarla dolup taşıyor.

Amatör balıkçılar, kovalarını balıkla doldurarak evlerine dönüyor.

İskelede balık avlayanlardan Özkan Özcan, hemen her gün babası ile iskeleye geldiğini belirterek, "Erken gelip yer tutuyoruz. Yoksa iskelede balık tutmak için yer bulamıyoruz. Bazen geceliyoruz. Burası değişik bir atmosfer. Vakit geçirmeye stres atmaya, kafa dinlemeye geliyoruz. Balıkta bol çıkınca çok keyif alıyoruz." dedi.

İskelede istavrit, izmarit, lüfer, çinekop, kefal, mezgit, karagöz, palamut gibi balıklar tuttuklarını anlatan Özcan, "Havalar da uzun zamandır çok güzel. Biz de babamla fırsatları değerlendiriyoruz. Yeri geldiği zaman her birimiz 3-5 kilo arasında balık tutuyoruz. Hem kendimiz yiyoruz, hem komşularımıza veriyoruz bazen de balıkçılara satıyoruz." diye konuştu.

Amatör balıkçılardan 68 yaşındaki Celal Özcan da balık tutmaktan büyük bir keyif aldığını ifade etti.

Özkan Özcan, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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