Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi - Son Dakika

SAMSUN'da amatör olta balıkçıları, kapanan bazı avlaklardaki kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Canik ilçesinde balıkçı barınağı yanında bir araya gelen balıkçılar, yaptıkları basın açıklamasının ardından olta bırakıp, taleplerini duyurmaya çalıştı.

Kentteki amatör olta balıkçıları, Canik Balıkçı Barınağı yanında bulunan kayalıklar, golf sahası, Mert Plajı ve Bandırma Vapuru kayalıklarında av yapılmasının yasaklandığı için mağdur oldukları gerekçesiyle basın açıklamasında bulundu. Barınak yöneticileri, Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'nde yer alan 9'uncu ve 10'uncu maddeler gereği alanların kapatılmasının yasal sorumlulukları altında olduğunu belirtti. Bir araya gelen balıkçılar, yaptıkları basın açıklamasının ardından olta bırakıp, taleplerini duyurmaya çalıştı.