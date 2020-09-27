Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi - Son Dakika

Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi

SAMSUN'da amatör olta balıkçıları, kapanan bazı avlaklardaki kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi, System.String[]

SAMSUN'da amatör olta balıkçıları, kapanan bazı avlaklardaki kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Canik ilçesinde balıkçı barınağı yanında bir araya gelen balıkçılar, yaptıkları basın açıklamasının ardından olta bırakıp, taleplerini duyurmaya çalıştı.

Kentteki amatör olta balıkçıları, Canik Balıkçı Barınağı yanında bulunan kayalıklar, golf sahası, Mert Plajı ve Bandırma Vapuru kayalıklarında av yapılmasının yasaklandığı için mağdur oldukları gerekçesiyle basın açıklamasında bulundu. Barınak yöneticileri, Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'nde yer alan 9'uncu ve 10'uncu maddeler gereği alanların kapatılmasının yasal sorumlulukları altında olduğunu belirtti. Bir araya gelen balıkçılar, yaptıkları basın açıklamasının ardından olta bırakıp, taleplerini duyurmaya çalıştı.

'AVLAKLARIMIZIN AÇILMASINI İSTİYORUZ'Bir araya gelen Samsun Amatör Olta Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri adına açıklamalarda bulunan Savaş Küçük, "Biz amatör olta balıkçıları, kapanan avlaklarımızdan dolayı Samsun'un dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu da bu hobiye gönül veren insanlarımıza ağır maliyetler getirmektedir. Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon gibi illerimizin limanlarında herhangi bir kısıtlama görülmemektedir. Şehrimizin değerli yöneticilerinden, kapalı olan avlaklarımızın en kısa sürede açılmasını ve biz amatör olta balıkçılarına serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.'KAPATILMASI YASAL HAKKIMIZ'Kayalıkları tel örgüyle çevreleyen barınak yöneticileri ise Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'ne göre hareket edildiğini söyledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin Barınakların İşletilme Esasları Madde 9'da yer alan 'Barınak işletmecisi, o barınak için özel olarak hazırlanan kira şartnamesinde belirlenen maddelerden ve ayrıca barınağa karadan gelebilecek tehlikelere karşı sınırlarını tel, çit veya ihata duvarı ile belirlemek gibi güvenlik önlemleri almak, giriş-çıkışları kontrol altında tutmak ve temizlik, bakım-onarım hizmetleri ile barınaktan yararlananlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumludur' maddesini ve Madde 10'da yer alan 'Kaptan ve gemi sahipleri, gemilerinde bulunan eşyaların kaybolmaması, çalınmaması veya hasara uğramaması konusunda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Gerekli hallerde barınak işletmecisi tarafından özel tedbirler alınması istenebilir' maddelerine dayandırdı.Polis ekiplerinin hazır bulunduğu alandan amatör balıkçılar, açıklama sonrası ayrıldı.

Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi
Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi
Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi
Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi
Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi
Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi
Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi
Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi
Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi

Bandırma, Samsun, Canik, Golf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi         
22:40
Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış         
22:15
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var         
22:02
Sağlık Bakanı Koca, karantina evine yapılan misafir akına isyan etti: Koronavirüs pozitifleri ziyaret etmeyin Sağlık Bakanı Koca, karantina evine yapılan misafir akına isyan etti: Koronavirüs pozitifleri ziyaret etmeyin         
21:53
G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü         
21:24
Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak         
19:25
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 00:25:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei