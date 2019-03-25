Amatör Balıkçılar Sedir Fidanlarını Toprakla Buluşturdu
1 saat önce
Konya'da, Altınapa Baraj gölünde bir araya gelen amatör olta balıkçıları, çok sayıda orman fidanını toprakla buluşturdu.
Konya
'da, Altınapa Baraj gölünde bir araya gelen amatör olta balıkçıları, çok sayıda orman fidanını toprakla buluşturdu.
Olta balıkçıları, kara avcıları ve doğa gönüllüleri ile Altınapa barajı çevresinde Dünya Su Günü
ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Etkinlik çerçevesinde Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen 350 sedir fidanını toprakla buluşturan olta balıkçıları, kara avcıları ve doğa gönüllüleri, baraj çevresinde çevre temizliği de yaptı.
Dernek yetkilileri, programa katılan doğa gönüllüleri ile dernek üyelerine, fidan desteğinden dolayı Konya Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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