Amatör balıkçılara fok balığı sürprizi - Son Dakika

Amatör balıkçılara fok balığı sürprizi
19.03.2021 15:13
Amatör balıkçılara fok balığı sürprizi Muğla'nın Datça ilçesinde olta ile balık tutarken, bir anda fok balığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Amatör balıkçılara fok balığı sürprizi
MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde olta ile balık tutarken, bir anda fok balığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Datça'nın Karaköy Mahallesi'nde balıkçıların oltalarındaki yemleri yemek için gelen fok balığı bir süre göründükten sonra denizde gözden kayboldu. Dün sabah, kıyıdan balık avlamak için Karaköy Mahallesi Yelimli mevkiine giden amatör balıkçılar, balık tutmak için beklemeye başladı. Bir süre sonra denize attıkları oltaların etrafında fok balığının olduğunu gören amatör balıkçılar, hemen oltalarını topladı. Amatör balıkçılar, fok balığına ekmek parçası atarak onu beslemeye çalışırken, cep telefonu ile de kayıt almayı da ihmal etmediler.
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