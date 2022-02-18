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Amatör balıkçıların oltasına iki gün arayla ikinci dev köpek balığı takıldı - Son Dakika

Amatör balıkçıların oltasına iki gün arayla ikinci dev köpek balığı takıldı

18.02.2022 18:04

Amatör balıkçıların oltasına iki gün arayla ikinci dev köpek balığı takıldı Balıkçılar, "Oha oha. Abi dev gibi bir şey bu ne ya, abi köpek balıkları basmış Antalya'yı" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdiler İki gün arayla iki köpek balığı oltasına takılan Akın Dinçer: "Bugün yine dev bir...

Amatör balıkçıların oltasına iki gün arayla ikinci dev köpek balığı takıldı

Balıkçılar, "Oha oha. Abi dev gibi bir şey bu ne ya, abi köpek balıkları basmış Antalya'yı" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdiler

İki gün arayla iki köpek balığı oltasına takılan Akın Dinçer:

"Bugün yine dev bir köpek balığı yakaladık, iki gün önce yakaladığımızdan daha büyüktü, zevk aldık ama bunları yakalamak istemiyoruz"

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıkan amatör balıkçı Akın Dinçer'in oltasına, iki gün arayla, ikinci kum köpek balığı takıldı. Oltayı çekmekte zorlanan balıkçı, 'Geçenkinden daha büyük, dev gibi bir şey oha, köpek balıkları basmış Antalya'yı' sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

Antalya'da amatör balıkçı Akın Dinçer ve arkadaşları, sabah saatlerinde yine Kemer ilçesi Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıklıkta ve 130 metre derinlikte bulunan Dinçer'in oltasına yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 100 kiloya yakın köpek balığı takıldı. Oltayı çekmekte zorlanan Dinçer ve arkadaşları, " Bu geçen seferkinden biraz daha büyük. Abi bu daha büyük, oha lan, şuna bak, oy oy oy, bak bak bak,oha oha. Abi dev gibi bir şey bu ne ya, abi köpek balıkları basmış Antalya'yı. Çek çek çek.Oha" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdiler. O anlar balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Su yüzünde görüntülenen köpek balığı oltayı kopardıktan sonra derinliklere daldı. Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı.

"Bu balıkları yakalamak istemiyoruz"

Duygularını paylaşan Akın Dinçer, "Beldibi'nde açık denizdeyiz, yine bir talihsizlik yaşadık. Biz bu balıkları yakalamak ve çekmekte istemiyoruz. Fakat hayvan yeme takılıyor. Bugün yine dev bir köpek balığı yakaladık. İki gün önce yakaladığımızdan daha büyüktü. Derinlik 130 metre civarında. O kadarda korkulacak bir durum olmadı. Çok açıktayız. Balık çok büyüktü. Zevk aldık ama bunları yakalamak istemiyoruz. Bizim amacımız yiyebileceğimiz balıklar. Bugünde böyle geçti çok yorulduk"diye konuştu.

Amatör balıkçıların oltasına iki gün arayla ikinci dev köpek balığı takıldı
Amatör balıkçıların oltasına iki gün arayla ikinci dev köpek balığı takıldı
Amatör balıkçıların oltasına iki gün arayla ikinci dev köpek balığı takıldı

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O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws Antalya'da balıkçıların dev köpek balığı şaşkınlığı Antalya'da balıkçıların dev köpek balığı şaşkınlığı

Beldibi, Antalya, Kemer, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amatör balıkçıların oltasına iki gün arayla ikinci dev köpek balığı takıldı - Son Dakika


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