Amatör balıkçının ağına köpek balığı yavrusu takıldı - Son Dakika

Bucaklıoğlu, "Balık tutmak için arkadaşımla denize açıldık. Ağlara takılan yavru köpek balığını görünce önce şaşırdım ama sonra hemen ağlardan kurtardım ve denize geri bıraktım." dedi.

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