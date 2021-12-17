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Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu - Son Dakika

Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu

17.12.2021 10:37
Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu

Samsun'da balık tutmaya giden Mustafa Önder, ayaklarına ağ dolanmış şekilde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Önder'in balık tuttuğu sırada ağların ayağına dolandığı ve bu nedenle öldüğü belirtildi.

Çarşamba ilçesi Costal mevkisindeki sahil kıyısında yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

AYAKLARINA AĞ DOLANINCA DENİZE DÜŞMÜŞ

Ayaklarına da ağ dolandığı görülen cansız bedenin, polis ekiplerince Mustafa Önder'e ait olduğu tespit edildi. Önder'in, balık tutmak için attığı ağa ayakları dolanınca denize düşüp, boğulduğu değerlendiriliyor. Mustafa Önder'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.

Amatör balıkçı, ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu! Korkunç şekilde ölmüş
Amatör balıkçı, ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu! Korkunç şekilde ölmüş
Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu

Mustafa Önder, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu - Son Dakika
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