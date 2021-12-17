Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu - Son Dakika

Çarşamba ilçesi Costal mevkisindeki sahil kıyısında yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

AYAKLARINA AĞ DOLANINCA DENİZE DÜŞMÜŞ

Ayaklarına da ağ dolandığı görülen cansız bedenin, polis ekiplerince Mustafa Önder'e ait olduğu tespit edildi. Önder'in, balık tutmak için attığı ağa ayakları dolanınca denize düşüp, boğulduğu değerlendiriliyor. Mustafa Önder'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.