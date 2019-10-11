Son Dakika Haberleri: Amatör boksörü döverek öldüren arkadaşlarına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika Güncel Amatör boksörü döverek öldüren arkadaşlarına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Amatör boksörü döverek öldüren arkadaşlarına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ı (35), birlikte alkol aldıktan sonra darbederek öldürdükleri ve cesedi aracının arka koltuğuna bırakıp kaçtıkları iddiasıyla tutuklanan Savaş A. (33) ve Birhan D. (32) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ı (35), birlikte alkol aldıktan sonra darbederek öldürdükleri ve cesedi aracının arka koltuğuna bırakıp kaçtıkları iddiasıyla tutuklanan Savaş A. (33) ve Birhan D. (32) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ereğli'de, 29 Nisan'da meydana gelen olayda, amatör boksör Cüneyt Seyhan, Çiğdemli köyü mevkisindeki ormanlık alanda park halinde bulunan otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Darbedildikten sonra araca taşındığı tespit edilen Cüneyt Seyhan'ın ölümüyle ilgili, gece birlikte alkol aldığı arkadaşları Savaş A. ve Birhan D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Savaş A. ve Birhan D. hakkında hazırlanan iddianame Ereğli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcı, ifadelerinde suçu birbirine atan Savaş A. ve Birhan D.'nin gece birlikte alkol aldıkları arkadaşları Cüneyt Seyhan'ı darbederek ölümüne sebebiyet verdiklerini toplanan delillerle sabit olduğunu iddianamede belirtti. Şüphelilerin olayın ardından Cüneyt Seyhan'ı aracının arka koltuğuna koyarak kaçtığının belirtildiği iddianamede, şüpheliler ve maktulden alınan kan ve parmak örneklerinin de uyuştuğu bilgisine yer verildi.

Savcı, her iki şüphelinin de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savaş A. ve Birhan D., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.


Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:10 Kaynak: DHA
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