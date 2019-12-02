Son Dakika Haberleri: Amatör'de ambulans sorunu devam ediyor
Son Dakika Spor Amatör'de ambulans sorunu devam ediyor - Son Dakika Spor

Amatör'de ambulans sorunu devam ediyor

6 saat önce

Hafta sonu Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan Gaziosmanpaşaspor-Etispor maçında, Etisporlu Hüseyin Pala başına aldığı darbeyle sakatlandı.

Amatör'de ambulans sorunu devam ediyor, System.String[]

Hafta sonu Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan Gaziosmanpaşaspor-Etispor maçında, Etisporlu Hüseyin Pala başına aldığı darbeyle sakatlandı. Tesiste ambulans bulunmaması nedeniyle oyuncu, dakikalarca ambulansın gelmesini bekledi.


Balıkesir'de oynanan Amatör Küme maçlarında ambulans sorunu sürüyor. Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan Gaziosmanpaşaspor - Etispor maçında, Etisporlu Hüseyin Pala başına aldığı darbeyle sakatlandı. Tesiste ambulans bulunmaması nedeniyle sakatlanan oyuncu dakikalarca ambulansın gelmesini bekledi. Yönetici ve saha görevlilerin çabası sonrası 112 acil servisinden çağrılan ambulans, 15-20 dakika sonra stada ulaştı. Balıkesir Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan genç futbolcu, çekilen tomografi ve yapılan muayeneler sonrası sağlık durumunun iyi olması sebebiyle taburcu edildi. - BALIKESİR

Hüseyin Pala, Ali Hikmet, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sabri'nin eşine aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı!
VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti! Liverpool'dan Uğurcan için 20 milyon pound! Berlusconi'nin soyunma odasındaki sözleri İtalya'da olay oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatör'de ambulans sorunu devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]