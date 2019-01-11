Amatör'de Haftanın Hakemleri Açıklandı

Kayseri
Süper Amatör Küme 15.Hafta ve Birinci Amatör Küme A-B Grupları 15.Haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Ayrıca, Süper Amatör Küme'nin 15.haftasında ve Birinci Amatör Küme 15.haftasında 12 ve 13 Ocak'ta oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler de belirlendi. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 15.haftasında ve Birinci Amatör Küme A-B Gruplarının 15.haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme Maçları ve Hakemleri
12 Ocak 2019 Cumartesi
Gültepespor- Hacılar Erciyesspor
: Hüseyin Keğin Kocasinan
Şimşekspor- Kayseri Şekerspor
: Ömer Hürcan Yücel
Esen Makina Belsinspor- Gençlerbirliği
: Emre Ünlü
13 Ocak 2019 Pazar Başakpınar
Belediyespor-Kayseri Yolspor: Emre Altun
Develispor-Yahyalıspor: Suat Alptekin Özvatan
Gençlikspor-Kayseri Demirspor: Esat Sabuncu Akkışla
Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Murat Özçetin
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grupları Maçları ve Hakemleri
12 Ocak 2019 Cumartesi
Enes Gençlikspor-Yeni Esenspor: Alim Kandemir
Güneşspor- Yeşilhisar
Belediyespor: Rıza Öztürk
13 Ocak 2019 Pazar
Argıncık Esnafspor-Sindelhöyükspor: Osman Susamış
Trend Gayrimenkulspor-Buğdaylıspor: Cem Eray Eşmekaya Talas
Anayurtspor- Amarat
Gençlikspor: Ramazan Haymana
Kayseri Yavuzspor-Argıncıkspor: Mehmet Koç
Sanayi Esnafspor- Trabzon
3861 Spor: Arman Erkılıç
Yerköyspor-Barogücü: Bilge Kaan
Çakır Tomarza
Belediyespor-Erciyes Reşadiye
Gençlikspor: Aydoğan
Mantar
Kayseri Meysuspor- Çamlıca
Sağlıkspor: Birtan ekren - KAYSERİ