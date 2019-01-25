Amatör'de Haftanın Hakemleri Açıklandı

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ile Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ile Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.



Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı başlarken, Birinci Amatör Küme'de ise 15.hafta heyecanı yaşanacak. Bir birinden zorlu maçların oynanacağı müsabakalarda heyecan dorukta. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan haftanın hakemleri şu şekilde;



Süper Amatör Küme'de görev yapacak hakemler;



Gültepespor-Hacılar Erciyesspor: Bilge Kaan Çakır



Özvatan Gençlikspor-Demirspor: Esat Sabuncu



Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği: Volkan Oğuz



Develispor-Yahyalıspor: Suat Alptekin



Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Hüseyin Keğin



Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Murat Özçetin



Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor: Ali Yurtsevenyener



Birinci Amatör Küme'de görev yapacak hakemler;



Enes Gençlikspor-Yeni Esenspor: Emre Altun



Trend Gayrimenkulspor-Buğdaylıspor: Erol Eroğlu



Tomarza Belediyespor-E.Reşadiye Gençlikspor: Aydoğan Mantar



Güneşspor-Yeşilhisar Belediyespor: Rıza Öztürk



Amarat Gençlikspor-Talas Anayurtspor: Ahmet Pakırcı



Sanayi Esnafspor-Trabzon 3861Spor: Arman Erkılıç



Yerköyspor-Barogücü: Emre Ünlü



Argıncık Esnafspor-Sindelhöyükspor: Osman Susamış



Yavuzspor-Argıncıkspor: İsmail Sakar



Meysuspor-Çamlıca Sağlıkspor: Birtan Ekren - KAYSERİ

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