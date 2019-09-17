Amatör'de heyecan başlıyor

2019-2020 futbol sezonu 21-22 Eylül 2019 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme ve Medet Avşar Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak.
05 Mayıs 2019 tarihinde oynanan son hafta maçlarının ardından heyecan tam 132 gün sonra kaldığı yerden başlıyor.
Süper Amatör Küme 1.Hafta
Talas Anayurtspor- Özvatan Gençlikspor
Hacılar Erciyesspor-Demirspor
Kayseri Şekerspor-Trend Gayrimenkul
Buğdaylıspor- Kocasinan Şimşekspor
Develispor-Kayseri Yolspor
Kocasinan Ülküspor-Esen Makina Belsinspor
Kayseri Sağlıkspor-Gençlerbirliği
1.Amatör Küme A-Grubu 1.Hafta
Kayseri Yavuzspor- Amarat Gençlikspor
Esentepespor-Argıncıkspor
Başakpınarspor-Büyüleyenspor
Yeni Esenspor'da-Güneşspor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Yerköyspor
1.Amatör Küme B-Grubu 1.Hafta
Gültepespor-Kayserigücü FK
Sanayi Esnafspor-Kayseri OSB Atletikspor
Makfitspor- Yeşilhisar Belediyespor
Akkışla Gençlikspor- Tomarza Belediyespor
Argıncık Esnafspor-Kafkasspor
Palasspor (BAY) - KAYSERİ