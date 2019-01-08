Amatör Denizci Adayları Omü'de Sınava Girecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Liman Başkanlığı arasında "Amatör Denizci Eğitim Sistemi" sınavlarının üniversitede yapılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Liman Başkanlığı arasında "Amatör Denizci Eğitim Sistemi" sınavlarının üniversitede yapılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.



Protokole; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ile Samsun Liman Başkanı İsmail Özgür Özcan imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2 Ekim 2018 tarihinde uygulamaya koyulan Amatör Denizci Eğitim Sistemi'ne göre 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü benimsetmek, verilecek denizcilik eğitimleri sonrasında amatör denizci belgesi düzenlemek, "denizci millet, denizci ülke" hedeflerine ulaşabilmek amaçlanıyor. OMÜ de Samsun'da bu sistem kapsamında yapılacak sınavlara ev sahipliği yapacak.



İki kurumun paydaşlığındaki iş birliği protokolü; Rektörlük eski Yönetim Kurulu Odasında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Liman Başkanı İsmail Özgür Özcan ve Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çayıroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.



"Sadece Samsun'da kursiyer sayısı şimdiden 3 bin kişiye ulaştı"



Protokol öncesi, eğitimlere ilişkin bilgi veren Samsun Liman Başkanı İsmail Özgür Özcan, sistemin devreye girmesinden itibaren sadece Samsun'da kursiyer sayısının şimdiden 3 bin kişiye ulaştığına dikkat çekerek Liman Başkanlığı olarak verecekleri eğitimin nihayetinde düzenlenecek sınavlarda, OMÜ'nün ev sahibi olarak katkı vermesinin kendilerini mutlu ettiği söyledi.



"Cumhuriyetimizin 100. yılında 1 milyon vatandaşımıza ulaşmayı amaçlıyoruz"



Başkan Özcan dereceye girenlere "amatör denizci belgesi" verileceğini belirtirken Cumhuriyetimizin 100. yılına tekabül edecek 2023 yılına kadar en az 1 milyon vatandaşa bu belgeyi vermeyi amaçladıklarını, belge almanın alt yaş sınırının ise 14 olduğunu sözlerine ekledi.



"Harç hariç eğitim ve sınavlar ücretsiz"



Liman Başkanı Özcan söz konusu eğitimler ve hemen sonrasında yapılacak sınavlar için herhangi bir ücret talep etmediklerine, sadece harç ücretinin 32 liralık bir maliyeti olduğuna işaret ederek, OMÜ'ye üstlendiği sorumluluk adına Rektör Yardımcısı Kuran nezdinde şükranlarını sundu.



Üniversite olarak katılımcılığı ve paydaşlığı esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kuran ise denizcilikte Samsun'un geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye'nin en önemli ve stratejik kentlerinden biri olduğuna vurgu yaparken Cumhuriyetimizin sembol şehirlerinden Samsun'un ve onunla özdeşleşmiş OMÜ'nün bu sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini dile getirdi. - SAMSUN

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