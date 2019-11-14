Son Dakika Haberleri: Amatör denizci belgeleri sahiplerini buldu
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Amatör denizci belgeleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından ilk defa organize edilen "Amatör Denizci Belgesi" konulu kurs Aksaray'da gerçekleştirildi.

Amatör denizci belgeleri sahiplerini buldu, System.String[]

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından ilk defa organize edilen "Amatör Denizci Belgesi" konulu kurs Aksaray'da gerçekleştirildi.


Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen eğitim kursta Mersin Liman Başkanlığında görevli personel tarafından eğitimler verildi. 215 kişinin katıldığı kursta başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi. Kursiyerlere belgeleri Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav tarafında verildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü makam odasında gerçekleştirilen etkinliğe Şube Müdürü Ertuğrul Tekcan ve Ziraat Mühendisi Mustafa Kaya katıldı. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
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