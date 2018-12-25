Son Dakika Haberleri: Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınavları Başladı

Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınavları Başladı

2 saat önce

1 Milyon Amatör Denizci Projesi kapsamında yapılan başvurular sonucunda, Amatör Denizci Belgesi eğitim ve sınavları Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda başladı.

Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınavları Başladı, System.String[]
1 Milyon Amatör Denizci Projesi kapsamında yapılan başvurular sonucunda, Amatör Denizci Belgesi eğitim ve sınavları Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda başladı.

Proje kapsamında, Kuşadası Liman Başkanlığı ve Kuşadası Ticaret Odası'na yapılan yoğun başvurular sonucunda eğitim ve sınavların ilki, bugün yaklaşık 650 kişinin katılımıyla iki grup halinde, Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Hedef 2023, 1 Milyon Amatör Denizci Projesi kapsamında Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimin ardından, yapılan sınavı başarıyla tamamlayanlar 24 metreye kadar özel tekne kullanabilme yeterliliğine sahip olacak. Başvuruların oldukça yoğun olduğu Amatör Denizci Belgesi eğitim ve sınavları devam edecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:24 Kaynak: İHA

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası, Güncel
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