Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavı Gerçekleştirildi

Amatör denizci eğitimi ve sınavı Edirne'de gerçekleştirildi.

Amatör denizci eğitimi ve sınavı Edirne'de gerçekleştirildi.



Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "2023 hedef 1 milyon amatör denizci" projesi kapsamında 1 milyon kişiye denizcilik kültürünü aşılamak istediklerini söyledi.



Biçici, amatör denizci belgesinin 24 metreye kadar motor yat veya yelkenli, ticari amaçlı olmayan tekneleri yasal kaptan sıfatı ile kullanabilmeyi sağlayan ehliyet olduğunu belirtti.



Daha sonra katılımcılara eğitim verildi. Sabah ve öğlen oturumlarıyla sınav gerçekleştirildi. Sınava 925 kişi katıldı.



Sınavda başarılı olacak kişilere amatör denizci belgesi verilecek.

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