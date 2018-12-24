Son Dakika Haberleri: Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavı Gerçekleştirildi

Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavı Gerçekleştirildi

50 dakika önce

Amatör denizci eğitimi ve sınavı Edirne'de gerçekleştirildi.

Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavı Gerçekleştirildi, System.String[]
Amatör denizci eğitimi ve sınavı Edirne'de gerçekleştirildi.

Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "2023 hedef 1 milyon amatör denizci" projesi kapsamında 1 milyon kişiye denizcilik kültürünü aşılamak istediklerini söyledi.

Biçici, amatör denizci belgesinin 24 metreye kadar motor yat veya yelkenli, ticari amaçlı olmayan tekneleri yasal kaptan sıfatı ile kullanabilmeyi sağlayan ehliyet olduğunu belirtti.

Daha sonra katılımcılara eğitim verildi. Sabah ve öğlen oturumlarıyla sınav gerçekleştirildi. Sınava 925 kişi katıldı.

Sınavda başarılı olacak kişilere amatör denizci belgesi verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:19 Kaynak: AA

Enez, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Para Puanlarınızı Kullanabilmeniz İçin Son Bir Hafta Kaldı 5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:09:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavı Gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]