Yıldız fotoğrafı çekmeye gitti, ilginç objeyi görüntüledi! Amatör fotoğrafçı kareleri NASA ve Türk Uzay Ajansı'na gönderdi - Son Dakika

Yıldız fotoğrafı çekmeye gitti, ilginç objeyi görüntüledi! Amatör fotoğrafçı kareleri NASA ve Türk Uzay Ajansı'na gönderdi

24.02.2021 08:22

Antalya'da yıldız fotoğrafı çekmeye giden Side Fotoğraf Kulübü Başkanı Abdurrahman Altıntaş, makinesini ayarlarken huni biçiminde ilginç bir objenin fotoğrafını çekti. Objeyi görünce çok şaşıran Altıntaş fotoğrafın orjinalini hem Türk Uzay Ajansı'na hem de NASA'ya gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin satış ve pazarlama direktörü olan Abdurrahman Altıntaş, 6 Şubat Cumartesi günü memleketi Gündoğmuş ilçesinin Güneyyaka Mahallesi'ne gitti. Mahallede gece geç saatlerde gökyüzünün çok berrak olması dolayısıyla yıldız fotoğrafları çekmek için hem makinesini denemek hem de daha sonraki çekimler için ayarlarını yapan Abdurrahman Altıntaş, gece yarısına yakın bir zamanda çeşitli açılardan deneme amaçlı bazı çekimler yaptı.

Yıldız fotoğrafı çekmeye gitti, ilginç objeyi görüntüledi! Amatör fotoğrafçı kareleri NASA ve Türk Uzay Ajansı'na gönderdi

GARİP NESNENİN NE OLDUĞUNA KARAR VEREMEDİLER

Çektiği görüntüleri bilgisayarına yükleyen Altıntaş, fotoğraflardan bir tanesinde huni biçiminde ilginç bir obje olduğunu fark etti. Belgesel fotoğrafları çektiği için gökyüzü fotoğrafçılığı konusunda tecrübesiz olan Altıntaş, fotoğrafı hem başkanı olduğu Side Fotoğraf Kulübü üyelerine hem de astrofotoğrafçılık konusunda çalışan arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları fotoğraflarda ışık patlaması veya başka bir şey olmadığını belirterek, garip nesnenin ne olduğuna karar veremedi. Altıntaş, fotoğrafı geçen günlerde mail yoluyla hem yeni kurulan Türk Uzay Ajansı'na hem de NASA'ya gönderdi.

Yıldız fotoğrafı çekmeye gitti, ilginç objeyi görüntüledi! Amatör fotoğrafçı kareleri NASA ve Türk Uzay Ajansı'na gönderdi

"TESADÜF ESERİ BU GÖRÜNTÜYÜ FARK ETTİM"

Çektiği fotoğrafı, 'başıma gelen en garip olay' diye nitelendiren Altıntaş yaptığı açıklamada, 6 Şubat gecesi eniştesiyle otururken hem fotoğrafçılıktan konuştuklarını hem de gökyüzünün açık olması dolayısıyla makinesiyle deneme amaçlı birkaç yıldız fotoğrafı çekmek istediğini söyledi. Fotoğrafın orijinal halinin RAW formatında olduğunu anlatan Altıntaş, "RAW formatında bir fotoğrafın üzerinde yapılan manipülasyonu tespit etmek çok kolaydır. Ben ilk çektikten sonra fotoğraflara bakarken tesadüf eseri bu görüntüyü fark ettim. Bir flame ya da ışık patlaması olsaydı daha farklı olurdu ki fotoğrafın üzerinde başka yerlerde onlar var" dedi.

Yıldız fotoğrafı çekmeye gitti, ilginç objeyi görüntüledi! Amatör fotoğrafçı kareleri NASA ve Türk Uzay Ajansı'na gönderdi

"DOĞAÜSTÜ VARLIK, UFO TARZI BİR VARLIK"

Güneyyaka'da belgesel nitelikli ve arşiv oluşturmak amacıyla yaşlı insanların fotoğraflarını çekmek istediğini anlatan Abdurrahman Altıntaş, "Eniştemle oturuyorduk, yıldızlardan bahsederken bir astrofotoğraf denemesi yapmak istedim. Astrofotoğrafçılıkta belirli ölçüler var, belirli matematik hesapları var. Onun dışına çıkarsanız yıldız izlerini kaydetmeye başlarsınız. Ben makinenin sınırlarını zorlarken birkaç kare fotoğraf çektim. Daha sonra yaptığım ayarları kaydetmek ve hatalarımı tespit etmek için yapmış olduğum denemeleri bilgisayara attım. Bilgisayarda fotoğrafları kontrol ederken, enteresan bir olayla karşılaştım. Gökyüzünde tarif edemediğim, doğaüstü varlık, UFO tarzı bir varlık olduğunu düşündüğüm bir nesneyi çektiğimi gördüm" diye konuştu.

"MİLYON YILDA BİR GERÇEKLEŞEN GÖKYÜZÜ OLAYI"

Çektiği fotoğrafı 'acaba yanılıyor muyum' diyerek, birkaç kişiye gösterdiğini belirten Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fotoğrafı astrofotoğrafçılıkla ilgilenen birkaç arkadaşıma da gönderdim. Bu ilk defa başıma geldiği için bir mercek patlaması veya flame olabilir mi diye. Fotoğrafa, Side Fotoğraf Kulübü üyelerimizle de baktığımızda hepimizin ortak fikri, bunun bir flame olmadığı, garip bir nesne olduğu, belki bin yılda, milyon yılda bir gerçekleşen gökyüzü olayı bile aklımıza geldi. Ama gökyüzü olayı olsaydı bundan daha fazla olması lazım diye düşündük. Daha sonra fotoğrafı yakınlaştırdığımda kuyruk kısmında insan yüzüne benzettiğim bir siluet olduğunu, bunun bir gökyüzü olayı olmadığını anladım."

Yıldız fotoğrafı çekmeye gitti, ilginç objeyi görüntüledi! Amatör fotoğrafçı kareleri NASA ve Türk Uzay Ajansı'na gönderdi

"BÖYLE BİR ŞEY YAKALAYABİLECEĞİM HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

'Fotoğrafla ilgili Türk Uzay Ajansı'na ve NASA'ya elektronik posta gönderdiğini söyleyen Abdurrahman Altıntaş, "Böyle bir şey yaşayabileceğim hiç aklıma gelmedi. O kadar fotoğraf çekiyoruz ki benim uzmanlık alanım ya da ilgi alanım astrofotoğraf değil. Ben tamamen belgesel, kompozisyon çekmeyi seviyorum. Çok nadirdir, makineyi elime alıp da yıldızları pozladığım. Astrofotoğrafçılık ayrı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Yıldız fotoğrafı çekmeyi bile düşünmezken, böyle bir şey yakalayabileceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.

OTEL ÇALIŞANI DENİZ ÜZERİNDE CİSİM GÖRDÜ

Öte yandan Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl aralık ayında, otel çalışanı Ali Can, kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran bir cisim görmüş, ne olduğunu anlayamadığı cismin başkası tarafından da fark edildiğini ve kısa sürede ortadan kaybolduğunu söylemişti. Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. UFO gibi şeyler de aklıma geldi" açıklamasında bulunmuştu.

Yıldız fotoğrafı çekmeye gitti, ilginç objeyi görüntüledi! Amatör fotoğrafçı kareleri NASA ve Türk Uzay Ajansı'na gönderdi

Gündoğmuş, Antalya, Uzay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıldız fotoğrafı çekmeye gitti, ilginç objeyi görüntüledi! Amatör fotoğrafçı kareleri NASA ve Türk Uzay Ajansı'na gönderdi - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • BENDE UFO GÖRDÜM ...: UFO lar var ve gerçek ! Ben yıllar önce Ankara da bu cismin benzerini gördüm . Yaklaşık 450 m . Kadar yere yatay düz bir çizgide sesiz en ufak hışırtı bile yoktu . Cismin çevresinde sise yada Buhara benzer bir ışık vardı . Çapı 4 metre kadar vardı .Tam üzerimden geçerken bulunduğum alanı bir an gündüz gibi aydınlattı kafamı kaldırdığımda o cismi gördüm , o kadar şaşırdım ki aaaaa dediğimi hatırlıyorum . Saat gecenin 02 idi . Ertesi gün tesadüfen hürriyet gazetesini okurken 2 . Sayfada gördüğüm cismin haberi vardı ve bir depo bekçisinin gördüklerini yazıyordu . Tarif gördüğüm cismin aynı tarifi idi . Gördüğüm cisim kesinlikle işaret fişeği , yada helikopter değildi . Evrende yalnız olmadığımıza inanıyorum . Evet onlar kesinlikle var .... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Doğrusu: Arkadaşlar ufo diye birşey yok zaten, ufo denen şey ABD ve v.s ülkelerin casus uçakları.. s400 ler kurulunca, sözde o ufolarda ortadan kaybolur. Neden rusyada görülmüyor örnek, çünkü orda olsa hava savunma sistemi hemen düşürür..Saygılar Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
  • MARS: MARS A ARAÇ FELAN YOLLUYORLAR ONLARDA BİZE YOLLAMIŞ OLABİLİR CORONO VİRÜS TESPİT EDİNCE KAÇIYOR SANKİ ADAMLAR HAKLI ABİİİİ Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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