AMATÖR FOTOĞRAFÇILAR GÖL SAHİLİNİ TEMİZLEDİ - Son Dakika

BURDUR'da amatör fotoğrafçılar Burdur Gölü sahilinde temizlik yaptı.

Amatör fotoğrafçılar Burdur Gölü'nde bulunan su kuşlarını fotoğraflamak için gittikleri Şeker Plajı'nda gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Fotoğrafçılar hep birlikte bir süre Şeker Plajı sahilinde temizlik yaptı.

Harun Sivrikaya, Amatör fotoğrafçılar olarak hafta sonları ilimizin doğal güzelliklerini fotoğraflıyoruz. Ama gittiğimiz yerlerde ne yazık ki bir atıkla, pislikle, çöple karşılaşıyoruz. Gördüklerimiz bizi gerçekten üzüyor. İnsanlarımızın çevreye karşı ciddi şekilde duyarlı olması lazım. Hep birlikte çevremize sahip çıkalım. Şu anda Burdur Gölü sahilindeyiz. Burdur Gölü son yıllarda kuraklıktan dolayı hızlı bir şekilde çekiliyor. Burada güzel bir manzara ile karşılaşmak isterken sahilde çöp, lastik, molozla karşılaşıyoruz. Bunları yapmayalım. Söyleyecek söz yok. Çevreye zarar vermeyelim, kirletmeyelim, Doğamıza sahip çıkalım dedi.

İzzet Tonkaz da Şeker Plajı'na kuş fotoğrafı çekmek için geldik ama gördüğümüz manzara gerçekten çok üzücü. Sahile atılmış çöpler ve göl içerisinde otomobil lastikleri vardı. Arkadaşlarımızla elimizden geldiğince temizledik. Bütün vatandaşlarımızı çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz diye konuştu.