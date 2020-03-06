Amatör futbol kulüplerine destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör futbol kulüplerine destek - Son Dakika Spor

Amatör futbol kulüplerine destek

6 saat önce

İddaa oyunları platformu "tuttur.com", her ay Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 amatör futbol kulübüne maddi destekte bulunuyor.

Amatör futbol kulüplerine destek, System.String[]

İddaa oyunları platformu "tuttur.com", her ay Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 amatör futbol kulübüne maddi destekte bulunuyor.

Futbolseverler diledikleri takımlara oy vererek, projeye katkı sağlıyor. Proje için yayına alınan "amatoredestek.com" sitesinden istenen ya da taraftarı olunan amatör kulüplere oy verilebiliyor.

Her ayın sonunda ilk sırayı alan 7 bölge birincisi, "tuttur.com"un aylık gelirinin sitede ilan edilen miktarını almaya hak kazanıyor. 12 ay boyunca devam edecek projeyle 80'in üzerindeki amatör futbol kulübüne maddi destek hedefleniyor.

Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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