Son Dakika Haberleri: Amatör futbol kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
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Amatör futbol kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

32 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 96 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı.

Amatör futbol kulüplerine malzeme yardımı yapıldı, System.String[]

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Sümer Sahası'nda yapılan malzeme dağıtım törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, malzeme yardımı yapılan kulüplerin idarecileri ve antrenörleri katıldı. Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerin spor yapmasını amaçladıklarını belirterek, "96 kulübümüze bir sezonda yaptığımız iki yardımdan birini yapıyoruz. Tesis konusunda takdir edildiğimizi ama yeterli olmadığını biliyoruz. Yeni sezonun başarılı geçmesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı ise, "Kayseri tesis konusunda örnek oldu ama maalesef yeterli değil. Büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Geçen sene Talasgücü Belediyespor U19 takımı Türkiye şampiyonu oldu. Takımımızı kutluyorum. Bundan sonraki senelerde başarılar diliyorum. Türkiye genelinde Altınordu hep konuşulur, Talasgücü Belediyespor da Kayseri'nin Altınordu'su olmaya adaydır. Ben buradan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Törende kulüplere içerisinde 20 ayrım forması, 20 çift krampon, 24 çift tekmelik 4 maç topu, 5 antrenman topu ve 2 kaleci eldiveninden oluşan spor malzemesi dağıtıldı.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:44 Kaynak: DHA
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