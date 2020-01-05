Amatör futbol maçında kavga - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amatör futbol maçında kavga - Son Dakika

Amatör futbol maçında kavga

6 saat önce

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde amatör futbol maçının bitiminde futbolcular arasında kavga çıktı.

Amatör futbol maçında kavga, System.String[]

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde amatör futbol maçının bitiminde futbolcular arasında kavga çıktı.

Çankırı Amatör Futbol Ligi'nde Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor, Yapraklı İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Maç, Kurşunlu Belediyespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

İki takımın oyuncularını ayırmakta güçlük çeken polis, havaya ateş ederek futbolcuları dağıtmaya çalıştı.

Kavganın yatıştırılmasının ardından polisler, hakemler ve oyuncuların, geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrılmasını sağladı.

Yapraklı, Çankırı, Futbol, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çankırı'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım

Son Dakika Haberleri
23:01 DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika
23:00 Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:00 Otomobil 40 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:00 Zonguldak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 23:05:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amatör futbol maçında kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]