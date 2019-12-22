Amatör futbol maçında son dakika golüyle saha karıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amatör futbol maçında son dakika golüyle saha karıştı - Son Dakika

Amatör futbol maçında son dakika golüyle saha karıştı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde amatör futbol maçının bitiminde futbolcular arasında kavga çıktı.

Amatör futbol maçında son dakika golüyle saha karıştı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde amatör futbol maçının bitiminde futbolcular arasında kavga çıktı.

Süper Amatör Lig'de Alaşehirspor ile Ahmetlispor, Alaşehir Stadı'nda karşılaştı.

Maç, Alaşehirspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ederken uzatma dakikalarında konuk ekip penaltı kazandı. Ahmetlisporlu oyuncunun penaltıyı gole çevirmesi ve maçın 1-1 tamamlanmasının ardından saha karıştı.

Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran iki takım oyuncularına polis ekipleri müdahale etti.

Kavga eden futbolcuları ayıran polisler, hakemler ve iki takımın geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrılmasını sağladı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:30 Kaynak: AA
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