Amatör futbol maçından sonra kavga çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör futbol maçından sonra kavga çıktı - Son Dakika Spor

Amatör futbol maçından sonra kavga çıktı

6 saat önce

Kayseri'de Kafkasspor ile OSB Atletikspor arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan amatör futbol maçından sonra futbolcular arasında kavga çıktı.

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Kayseri'de Kafkasspor ile OSB Atletikspor arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan amatör futbol maçından sonra futbolcular arasında kavga çıktı.

Kocasinan İlçesi'nde bulunan Argıncık 1 Nolu sahada oynanan Medet Avşar 1'nci Amatör Küme müsabakasında Kafkasspor ile OSB Atletikspor karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle biten maçtan sonra iki takım futbolcuları arasında çıkan arbede kavgaya dönüştü. 2 takım yöneticilerinin ve görevlilerin araya girmesi sonucu kavga yatıştırıldı. 2 takım futbolcuları daha sonra stadyumdan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tartışma ve kavga görüntüleri

Genel detay


Futbol, kavga, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:47 Kaynak: DHA
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