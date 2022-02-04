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Amatör futbolcu kulüp binası önünde kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu - Son Dakika

Amatör futbolcu kulüp binası önünde kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu

04.02.2022 19:59
Amatör futbolcu kulüp binası önünde kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü'nde forma giyen Sefa Furkan Karkacıoğlu, kız arkadaşına kulüp tesislerinde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü'nde forma giyen Sefa Furkan Karkacıoğlu, kız arkadaşına kulüp tesislerinde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Takım arkadaşlarıyla evlilik teklifini organize eden Karkacıoğlu, kız arkadaşı Şule Türkmenoğlu ile dışarıda buluştu. Eşyalarını unuttuğunu söyleyen genç futbolcu kız arkadaşı ile tesislere geldi. Futbolcular tarafından oluşturulan tünelden konfeti ve rengarenk ışıklar arasında geçerek tesisin önüne gelen çifti, bina girişine asılan "Benimle evlenir misin?" afişi karşıladı.

???????Karkacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 aylık bir ilişkinin ardından evlenme teklifinde bulunduğunu söyleyerek "Teklif sırasında çok heyecanlandım. Evet diyeceğinden emindim çünkü birbirimizi çok seviyoruz." dedi.

Şule Türkmenoğlu ise çok mutlu olduğunu anlatarak "Birlikte yemeğe çıkacaktık, böyle bir şey beklemiyordum. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Evlilik teklifi organizasyonunu yapan takım kaptanı Abdulkadir Erdoğan da şunları kaydetti:

"Takım arkadaşlarımız ve ekip olarak çok güzel bir çalışmayla güzel bir organizasyon yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bir ömür boyu mutlu mesut olurlar. Bu organizasyonun tüm maçlara yansımasını diliyoruz. Sezon sonunda inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur. İnşallah, Kastamonu Özel İdaresini 3'üncü Lig'e çıkartırız."

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Amatör Lig, Kastamonu, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amatör futbolcu kulüp binası önünde kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu - Son Dakika


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