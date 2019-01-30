Amatör Futbolcular Federasyonundan Trabzonspor'a Ziyaret
55 dakika önce
Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı Şerif Kunt, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.
Türkiye
Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı Şerif Kunt, Trabzonspor
Kulübünü ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kunt ile Trabzon Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Salih Aladağ
ve yönetim kurulu üyelerinin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'ne ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Kunt'un, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'na Amatör Futbolcular Federasyonunun faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı vurgulandı.
Ziyaretten memnuniyet duyan Sağıroğlu'nun ise Kunt ve ekibine başarılar dilediği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:04 Kaynak: AA
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