Amatör futbolcular, lösemi hastası Yiğit için 'Tek Yürek' oldu

EDİRNE'de Osmanlıspor ve Kirişhanespor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçı öncesi futbolcular sahaya, bir ay önce lösemi teşhisi konulan genç futbolcu Yiğit Sandıklar (12) için bastırdıkları 'Yiğit İçin Tek Yürek' yazılı pankart ve tişörtlerle çıkarak destek çağrısında bulundu

Saraçhane Çim Saha'da karşı karşıya gelen Süper Amatör Lig takımlarından Osmanlıspor ve Kirişhanespor takımlarının futbolcuları, örnek bir davranışa imza attı. Futbolcular, bir ay önce lösemi teşhisi konulan Megagenç futbolcusu Yiğit Sandıklar'a destek olmak için üzerinde 'Yiğit İçin Tek Yürek' yazılı tişört ve pankart bastırarak sahaya çıktı. Tribündeki futbolseverler de futbolcuların bu davranışına alkışlarla destek verdi. Maçtan bir hafta önce Yiğit'i evinde ziyaret ederek çok sevdiği Galatasaray formasını hediye ettiklerini söyleyen Osmanslıspor Kulüp Başkanı Çağrı Muştu, lig maçına da destek amacıyla bu şekilde çıktıklarını söyledi.