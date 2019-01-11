Son Dakika Haberleri: Amatör Futbolcuları Soğuk Hava ve Kar da Durduramadı

Amatör Futbolcuları Soğuk Hava ve Kar da Durduramadı

1 saat önce

Kayseri'de etkili olan soğuk hava ve kar, amatör futbolcuları antrenmanlarından alı koyamadı.

Amatör Futbolcuları Soğuk Hava ve Kar da Durduramadı, System.String[]
Kayseri'de etkili olan soğuk hava ve kar, amatör futbolcuları antrenmanlarından alı koyamadı.

Kayseri'de tüm şehri etkisi altına alan soğuk hava ve kar, amatör futbolu da etkiledi. Soğuk havaya aldırış etmeyen amatör futbol takımları tesislerde rutin antrenmanlarına devam etti.

Geçtiğimiz hafta ara verilen amatör maçlar bu hafta oynanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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