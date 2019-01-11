Amatör Futbolcuları Soğuk Hava ve Kar da Durduramadı
1 saat önce
Kayseri'de etkili olan soğuk hava ve kar, amatör futbolcuları antrenmanlarından alı koyamadı.
Kayseri
'de etkili olan soğuk hava ve kar, amatör futbolcuları antrenmanlarından alı koyamadı.
Kayseri'de tüm şehri etkisi altına alan soğuk hava ve kar, amatör futbolu da etkiledi. Soğuk havaya aldırış etmeyen amatör futbol takımları tesislerde rutin antrenmanlarına devam etti.
Geçtiğimiz hafta ara verilen amatör maçlar bu hafta oynanacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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