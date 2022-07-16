Görüntülerde, iş yerlerine giren kişinin, kasadaki paraları çalarak poşete koyduğu ve yerde süründüğünü görüldü. Polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede şahsın M.A olduğunu tespit etti.

Kaynak: DHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu - Son Dakika

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