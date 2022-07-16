Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu - Son Dakika
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Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu

16.07.2022 11:45

Düzce'de kafeteryaların kasasındaki paraları çalan hırsızın, sürünerek iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Evinde yakalanan hırsız, emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'nin Kültür ve Körpeşler Mahallesi'nde 3 gün içerisinde 3 kafeteryaya giren hırsız, iş yerlerinin kasalarında bulunan paraları çaldı. Polis eşkal belirleyebilmek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerde, iş yerlerine giren kişinin, kasadaki paraları çalarak poşete koyduğu ve yerde süründüğünü görüldü. Polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede şahsın M.A olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Takibe alınan M.A, Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu - Son Dakika
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