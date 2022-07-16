Düzce'nin Kültür ve Körpeşler Mahallesi'nde 3 gün içerisinde 3 kafeteryaya giren hırsız, iş yerlerinin kasalarında bulunan paraları çaldı. Polis eşkal belirleyebilmek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Görüntülerde, iş yerlerine giren kişinin, kasadaki paraları çalarak poşete koyduğu ve yerde süründüğünü görüldü. Polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede şahsın M.A olduğunu tespit etti.
Takibe alınan M.A, Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu - Son Dakika