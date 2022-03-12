Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı - Son Dakika
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Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı

12.03.2022 14:23

Nevruz Avcı adlı vatandaş, İstanbul beyaza bürününce kayak takımlarını giyerek, oğlunu da sırtına atarak ıssız İstanbul sokaklarında kaymanın keyfine vardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterirken kenti beyaza bürüyen kar sonrası birçok vatandaş ve çocuklar da karın tadını çıkardı.

OĞLU İLE KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Güvenlik amirliği yapan ve kayakla ilgilenen Nevruz Avcı da dün akşam saatlerinde kayak takımlarını giyerek Başakşehir'de buz tutan yolları fırsat bilerek kayak yaptı. Karın keyfini çıkaran Avcı, sırtına 7,5 yaşındaki oğlu Mahmut Efe'yi de alırken o anlar karla örtülü yollarda renkli görüntüler oluşturdu.

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Karla kaplı İstanbul sokaklarında oğlunu sırtına alarak kayak yaptı Karla kaplı İstanbul sokaklarında oğlunu sırtına alarak kayak yaptı İstanbul Boğazı'nda kar manzarası İstanbul Boğazı'nda kar manzarası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı - Son Dakika


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