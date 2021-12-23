AMATÖR KULÜBE DESTEK AMAÇLI OKEY TURNUVASI 44 YILDIR SÜRÜYOR - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla 44 yıldan bu yana her yılbaşı öncesi düzenlenen hindi ödüllü okey turnuvasında gelenek devam etti. Finalde birinci olan Fatih Kuvvetli, canlı hindinin sahibi oldu.

Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla gerçekleştirilen okey turnuvasının 44'üncüsü yapıldı. 72 kişinin kulübe bağış yaparak katıldığı turnuva, 3 gün sürdü. Son günde finale kalanların oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Finalde, masanın kenarına canlı hindi konuldu. Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda Fatih Kuvvetli birinci, Recep Eliçora ikinci, Ergün Karaca üçüncü, Ender Yavuzdoğan ise dördüncü oldu.

Fatih Kuvvetli'ye canlı hindi, dereceye girenlere ise kesilmiş hindi verildi. Fatih Kuvvetli, geleneksel hale gelen turnuvanın amacının kendisinin de bir zamanlar formasını giydiği takımlarına katkı yapmak olduğunu söyledi. Yılbaşı öncesi bir araya gelerek hasret giderdiklerini anlatan Kuvvetli, "Formasını terlettiğimiz mahallemizin takımı. Yıllardan beri bize maddi manevi destek olan takımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir gelenek. İnşallah devam edecek" dedi.

Kulüp Başkanı Serkan Göktaş, bu yılki turnuvayı beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Tersanespor sevdalısı Ekrem Arslan öğretmenin anısına düzenlediklerini söyledi. Turnuvanın amacının bir araya gelerek amatör kulübe bir destek sağlamak olduğunu belirten Göktaş, "Bu yıl 44'üncüsü yaptık turnuvamızın. Bize destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yıl şampiyon olarak bu desteğin karşılığını vermeye çalışacağız" diye konuştu.