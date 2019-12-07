Son Dakika Haberleri: Amatör kulübe imza atan Başkan Kavaklıgil ilk maçına çıkıyor
Son Dakika Spor Amatör kulübe imza atan Başkan Kavaklıgil ilk maçına çıkıyor - Son Dakika Spor

Amatör kulübe imza atan Başkan Kavaklıgil ilk maçına çıkıyor

7 saat önce

Amatör kulüp ile sözleşme imzalayan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ilk maçına çıkıyor.

Amatör kulübe imza atan Başkan Kavaklıgil ilk maçına çıkıyor, System.String[]

Amatör kulüp ile sözleşme imzalayan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ilk maçına çıkıyor.


Geçtiğimiz Çarşamba günü Kastamonu 1 Amatör Kümede mücadele eden Tosyaspor ile başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde sözleşme imzalayan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yarın (Pazar günü) ilk maçına çıkıyor. Ligin 4. Haftasında Seydiler Belediyespor'u ağırlayacak olan Tosyaspor'da top koşturacak olan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye başkanı sıfatıyla ilk maçına çıkacak. Saat 13.30 'da başlayacak olan karşılaşma öncesi takımla birlikte antrenmanlara katılan Başkan Kavaklıgil'in 37 numaralı formayla sahaya çıkması bekleniyor. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Çarşamba, Tosya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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