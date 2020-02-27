Amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı - Son Dakika

Amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri İkinci Amatör Kume'de yer alan 30 kulübe eşofman dağıtımı yapıldı.

Amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri İkinci Amatör Kume'de yer alan 30 kulübe eşofman dağıtımı yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl amatörler için sezon başı olan Ağustos ayında gerçekleştirilen malzeme yardımı, tespit edilen ihtiyaçlar üzerine ikinci kez yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan malzeme dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, bürokratlar, amatör spor camiası ve sporcular katıldı. Törende konuşan ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri'de 123 amatör kulüp ve 8 bin lisanslı amatör sporcu bulunduğunu söyledi. İkinci amatör kümedeki 30 takımın sporcularının eşofman ihtiyacı üzerine Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulunduğunu dile getiren Soykarcı, "İlimizde federasyonumuza bağlı 123 amatör bunlardan 69'u futbolla 54 kulübümüz de diğer branşlarda faaliyet göstermektedir. İlimizde 8 bin civarında lisanslı amatör futbolcu, antrenörü, saha komiseri ile birlikte büyük bir aileyiz. Arada sırada münferit saha olayları olsa da kol kırılır yen içinde kalır diyerek birlik ve beraberlik içerisinde bu işleri yürütüyoruz. Yılda da 2 bin 500 civarında futbol müsabakası oynatıyoruz. 2. Amatör Küme'de faaliyet gösteren kulüplerimize 620 civarında eşofman yaptırılarak dağıtımını yapacağız. Bir nebze olsun çocuklarımızı soğuktan koruduğunuz için, çam sakızı çoban armağanı da olsa emeği geçen büyükşehirimize çok teşekkür ediyorum" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise belediyeciliği sadece yol, kaldırım gibi fiziki yatırımlardan ibaret görmediklerini söyledi. Büyükkılıç, sosyal, kültürel ve sportif açıdan da şehri geliştirmenin gayretinde olduklarını belirtti. Bu anlamda sporu olmazsa olmaz gördüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, özellikle amatör sporu tüm belediye başkanları olarak desteklediklerini kaydetti.


Konuşmaların ardından ikinci amatör kümede yer alan 30 kulübün sporcularına 600 takım eşofmanın dağıtımı gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
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