Amatör kulüpten 100 öğrenciye bot

Daha önce ihtiyaç sahiplerine gıda ve öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtan Manisa 1. Amatör Lig'de şampiyonluğuna oynayan 1965 Nurlupınarspor yönetimi şimdi de 100 öğrenciye bot yardımında bulunarak gönülleri bir kez daha fethetti.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesinin amatör kulüplere verdiği nakdi yardım parasını ihtiyaç sahiplerine erzak alarak dağıtan, öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan Gökhan Düzkaya başkanlığındaki 1965 Nurlupınarspor yönetimi ve Nurlupınarspor Market, havaların soğumasıyla birlikte 100 öğrenciye bot yardımında bulunarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürdü. Kulüp tarafından temin edilen botlar Nurlupınar bölgesindeki 6 mahallenin muhtarıyla beraber öğrencilere dağıtıldı.



1965 Nurlupınarspor Kulüp Başkanı Gökhan Düzkaya, Nurlupınarspor olarak sporun yanında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın kış aylarında üşümemesi için bot yardımı gerçekleştiriyoruz. Nurlupınarspor olarak ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzattığımız için mutluyuz. Bundan sonra da bu tür yardımlarımız devam edecek." dedi.



Öte yandan Manisa 1. Amatör Ligi A Grubunda lider durumunda bulunan 1965 Nurlupınarspor, ikinci yarının ilk maçında Akgünspor ile karşılaştı. 8 Eylül Stadyumunda oynanan maçta Nurlupınarspor, rakibini 11-2 gibi farklı bir skorla yenerek liderliğini sürdürdü. - MANİSA