Amatör küme maçı depremde vefat edenler için saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör küme maçı depremde vefat edenler için saygı duruşu - Son Dakika Spor

Amatör küme maçı depremde vefat edenler için saygı duruşu

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oynanan İslahiye Belediyespor ile Yavuzelispor amatör küme maçı, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.

Amatör küme maçı depremde vefat edenler için saygı duruşu, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oynanan İslahiye Belediyespor ile Yavuzelispor amatör küme maçı, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.


Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına amatör kümede oynanan İslahiye Belediyespor ile Yavuzelispor arasında oynanan maç saygı duruşu ile başladı.Yapılan anons üzerine tüm oyuncular ve seyirciler Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İslahiye Belediyespor'lu futbolcular, maça siyah forma ile çıktı.


İslahiye Belediyespor, Yavuzelispor'u sahasında 2-1'lik skorla yendi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Malatya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:47 Kaynak: İHA
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