Amatör küme maçında gerginlik - Son Dakika
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Amatör küme maçında gerginlik

6 saat önce

Tokat Amatör küme final maçı sonunda sporcular arasında arbedeye yaşanırken, olay büyümeden polis tarafından yatıştırıldı.

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Tokat Amatör küme final maçı sonunda sporcular arasında arbedeye yaşanırken, olay büyümeden polis tarafından yatıştırıldı.


Amatör Küme Futbol Ligi'nde Tokat 1969 Spor Kulübü ile Erbaa Gençlikspor Play-Off final maçı Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda oynandı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda da gol olmayınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda Erbaa Gençlikspor 90+7 dakikada attığı golle şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım sporcuları arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Erbaa Gençlikspor takımından bazı sporcular rakiplerine saldırdı. Yaşanan gerginlik büyümeden polis ve yöneticilerin araya girmesi ile yatıştırıldı. Kupa töreninde İl Şampiyonu Erbaa Gençlik Spor'un kupası Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Cemil Çağlar takdim etti. - TOKAT

Polis, Erbaa, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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