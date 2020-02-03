Amatör küme maçında kavga - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amatör küme maçında kavga - Son Dakika

Amatör küme maçında kavga

43 dakika önce

Amatör kümede yapılan Topçamspor-Zile Belediyespor maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

Amatör kümede yapılan Topçamspor- Zile Belediyespor maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

Tokat Amatör Kümede mücadele eden Topçamspor ile Zile Belediyespor, Pazar ilçesindeki sentetik sahada karşı karşıya geldi.

Topçamspor'un 4-2 önde olduğu 90. dakikada, bu takımdan bir sporcunun yaptığı faulun ardından olay çıktı. Görevliler tarafından yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınan kavga sonrası hakem maçı tatil etti.

Sert geçen maçta her iki takımdan 4'er oyuncu kırmızı kart gördü.

Amatör küme maçında kavga

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:21 Kaynak: AA
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